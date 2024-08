Guida TV Sky Cinema e NOW | Il bacio che aspettavo Martedi 6 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "Ilche", una pellicola romantica con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Il film segue un giovane aspirante scrittore che, dopo una dolorosa rottura, ritrova la speranza e l'ispirazione per innamorarsi di nuovo. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, è in programma "V per Vendetta", un fanta-action con Natalie Portman basato sulla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Il film racconta la storia di un giustiziere mascherato che si oppone a un governo totalitario nel Regno Unito. Su SkyCollection HD, alle 21:15 sul canale 303, troverai "I delitti del BarLume - Aria di Mare", il settimo capitolo della serie ispirata ai racconti di Marco Malvaldi.