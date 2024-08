Genitori Lgbtq+ | 63 sindaci siciliani lanciano l' appello a Piantedosi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - Unfirmato da 63per chiedere un'estensione dei diritti omoali delle coppie. A firmarlo, si legge in una nota del comitato 'Esistono i diritti', "donne e uomini diversi per storia, cultura e orientamento politico" che hanno deciso di appellarsi "a chi ne ha il potere": si tratta didi varie estrazioni politiche. L'invito è rivolto in particolare al ministro dell'Interno Matteo, perché faccia "rivedere la circolare 3, emanata il 19 gennaio 2023, affinché possa essere ripensata nel rispetto dei diritti dei bambini figli di famiglie omoali. A oggi, purtroppo, con la circolare si richiede a tutti i prefetti di vigilare sull'attuazione della trascrizione dei bambini nati da famiglie omoali, impedendola nei fatti a noie ai nostri uffici competenti".