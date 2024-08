Felipe di Spagna scacco al re | battuto a vela dal fratello di Antonio Banderas

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) Non tutti lo sanno madi, oltre a fare il re, è anche un grande appassionato di. Appassionato, sì, ma anche di talento. Basti pensare che, nel 1992, arrivò persino a gareggiare in tale disciplina alle Olimpiadi (quell’anno fu anche portabandiera). Oggi, ovviamente, il sovrano non si mette più in gioco, se non a livello amatoriale, dilettandosi ogni tanto con qualche competizione, una delle quali la prestigiosa Copa del Rey Mapfre. Ed è proprio sabato scorso, 3 agosto, che al largo di Maiorca, ha gareggiato nell’ultima gara in programma insieme ad altri 120 equipaggi. Real largo di Maiorca per la Copa del Rey Mapfre La Copa del Rey Mapfre è una delle maggiori regate di tutto il Mediterraneo, appuntamento di prim’ordine nel calendario mondiale di