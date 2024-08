Dumfries rinnova con l’Inter Offerta accettata | la situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Simone Inzaghi sorride: Denzelè vicinissimo alla firma per il rinnovo di contratto.ha presentato la stessa: l’olandese ha fatto la sua scelta. FUTURO – Denzelhanno deciso di continuare insieme. L’esterno olandese, dopo un lungo tira e molla, hanno trovato la quadra definitiva. Adesso è il momento di mettere tutto nero su bianco. Sorride anche Simone Inzaghi che non voleva perdere l’esterno e che da tempo lo considera parte fondamentale del progetto nerazzurro. Manca ancora qualche piccolo dettaglio da definire, ma nei prossimi giorni da parte di Viale della Liberazione ci sarà il semaforo verde. Per chiudere l’accordo è servito l’incontro tra Piero Ausilio e l’agente del calciatore olandese che si è preso la scena anche ad Euro 2024.