Beautiful Sheila muore dopo l’attacco di cuore? Le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 6 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 6 Agosto 2024 12:25 pm by Redazionedinelle prossime puntate italiane di? La temutissima dark lady di Los Angeles accusa un grave malore durante la sua nuova folle fuga dalla polizia, che finalmente si mette sulle sue tracce grazie al piano messo in atto da Bill e Ridge. Facendo il punto della situazione, la Carter ha appena scoperto che lo Spencer l’ha solo presa in giro in queste settimane, fingendo di essere innamorato di lei solo per farle confessare i suoi delitti del passato e incastrarla una volta per tutte. Bill è in combutta con Ridge e l’FBI, con i loro cari all’oscuro di tutto.