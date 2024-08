3 giornate dal 20 al 22 settembre per riflettere al Festival della Consapevolezza di Padova con Gianluca Gotto padre Bormolino e lo yoga di Meg Vibes

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Guidalberto Bormolini, teologo, filosofo e giàspirituale di Franco Battiato, l’insegnanteMeg, blogger e scrittore in vetta alle classifiche con il suo ultimo libro, fra gli ospiti in programma. Seminari evolutivi, meditazioni e performance artistiche, mostre fotografiche e passeggiate consapevoli, atelier didattici per i più piccoli: 3, in location esclusivecittà, per (ri)scoprire la forza del silenzio interiore per una vera crescita personale.