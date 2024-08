Un’estate all’insegna della musica | BeAlternative e Color Fest tra gli appuntamenti da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Con l’arrivo dell’estate, e in particolare di agosto, la Calabria torna ad essere l’epicentro deiival più importanti d’Italia. E, come sempre, sarà l’occasione per ascoltare buonatra le meravigliose spiaggeregione. Si comincia subito dal primo weekend di agosto. Il 3 e il 4 agosto, sull’altopianoSila, arriva il Be Alternative, una kermesse promossa dall’Associazione Be Alternative, che taglia il traguardo simbolicoquindicesima edizione. Sulle incantevoli rive del Lago Cecita, a Camigliatello Silano, la prima giornata èdi Be, un evento che unisce il Be Alternativeival con il, per creare percorsi di condivisione e costruzione culturale. Ad aprire la giornata sarà la folksinger Her Skin, mentre a seguire gli headliner saranno Motorpsycho, Kula Shaker e i Marlene Kuntz.