Tiro a segno Massimo Spinella sesto nella finale della pistola automatica alle Olimpiadi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si è chiuso il programma deldi Parigi 2024: l’ultimadel programma, quellada 25 metri maschile, viene chiusa alposto da, mentre il podio è tutto asiatico. Ad imporsi è il cinese Li Yuehong con 32/40, che supera il sudcoreano Cho Yeongjae, secondo con 25/40, anche se l’1/5 nell’ultima serie arriva quando il cinese era già aritmeticamente certo dell’oro olimpico. Medaglia di bronzo all’altro cinese Wang Xinjie, eliminato in terza posizione con 23/35.serie precedente il cinese aveva avuto bisogno dello shoot-off, poi vinto per 4-2, per avere la meglio sul tedesco Florian Peter, quarto a quota 20/30. Quinta piazza per l’ucraino Pavlo Korostylov, uscito di scena a quota 16/25.