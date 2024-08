Quante Olimpiadi ha fatto Federica Pellegrini?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024), campionessa di nuoto anche conosciuta come la Divina, ha partecipato a cinque edizioni di Giochi Olimpici come rappresentante italiana. La sua prima presenza risale ad Atene 2004. In questa occasione ottiene l’argento nei 200 m, perdendo l’oro per 19 centesimi e, soprattutto, per una certa inesperienza in competizioni di questo livello. La sua medaglia, comunque, ha rappresentato per l’Italia il ritorno di una nuotatrice italiana sul podio dopo 32 anni di assenza. L’ultima a conquistarlo, infatti, era stata Novella Calligaris. Oltre a questo, poi, ricordiamo che laaveva solamente 16 anni, un’età che le ha regalato anche il titolo di più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale.