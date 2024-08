Pnrr | Italia incassa V rata da 11 mld Meloni ‘primi in Europa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – La Commissione europea ha versato oggi all?la quintadelpari a 11 miliardi di euro. Il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata formalmente lo scorso 2 luglio, connessa al conseguimento di 53 traguardi e obiettivi della quintadelno. Con l?incasso della quintal?si conferma lo Stato membro Ue che ha ricevuto l?ammontare maggiore di finanziamento, pari a 113,5 miliardi di euro, corrispondente al 58,4% delle risorse complessive del Piano. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota.?L’è al primo posto in Europa per numero di obiettivi raggiunti e importo complessivo ricevuto, ? afferma il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia– siamo stati i primi a richiedere il pagamento della quintae siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della sestadel Piano.