Perché oggi è stato un lunedì nero per le Borse di tutto il mondo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Milano, 5 agosto 2024 – Un. Espressione tipica per i crolli in Borsa. Espressione ma più azzeccata per descrivere quanto è successosui mercati azionari internazionali. Il crollo di Tokyoè cominciato in Estremo Oriente con Tokyo che questa mattina ha aperto con un crollo clamoroso: -12,4%, fra i peggiori della storia per la Borsa giapponese (Borsa nipponica che in ogni caso nelle ultime 3 settimane ha perso il 26%, 5,6% nella sola giornata di contrattazioni venerdì 2 agosto). Per trovare tonfi di questo tenore occorre tornare alla crisi del 1987. Le cose sono leggermente migliorate nel corso della giornata ma l’indice Nikkei 225 (il principale listino nipponico) in chiusura lasciava sul campo 10 punti percentuali.