Parigi | l’artigiano pugliese del ricamo Antonio Moramarco 28 anni di Altamura

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Di Evelina Romanelli:delIlfatto a mano è indubbiamente una delle forme d’arte più antica e raffinate, ha attraversato secoli e culture, mantenendo immutato il suo fascino e la sua grande eleganza. Questa tecnica, che vede come protagonisti fili pregiati, perle, paillettes e materiali preziosi, crea motivi decorativi unici e raffinati. Ilperò è molto di più che una semplice decorazione è un’espressione di creatività di pazienza e dedizione. La sua storia è antichissima, la tecnica risale a diversi secoli fa e vede tra i primi protagonisti: la Cina, la Persia e l’Egitto. Giunge a noi oggi sotto diverse forme, rendendolo protagonista sulle passerelle della moda, in particolare in quelle di nicchia, che utilizza ilper porre in risalto l’estro e la creatività degli stilisti, al fine di valorizzare chi indossa il capo.