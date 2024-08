Omicidio Verzeni sequestrato un garage nella via del delitto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024) I Carabinieri di Bergamo hannounaffacciato sulla strada in cui è stata uccisa Sharon. La misura è stata eseguita dai militari – su richiesta della Procura orobica – nel mattino di oggi, lunedì 5 agosto, a una settimana esatta dall’. Lo riferisce il quotidiano L’Eco di Bergamo. Il box si trova in via Castegnate a Terno d’Isola, a poca distanza dal luogo in cui la 33enne – che lavorava in una pasticceria a Brembate – è stata accoltellatanotte tra il 29 e 30 luglio scorso. È all’interno di un condominio la cui recinzione è facilmente scavalcabile: al suo interno sarebbe stata trovata una branda. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Al momento non c’è nessun indagato, ma secondo quanto riporta Il Giorno tra i sospettati ci sarebbe un uomo di origini straniere, pregiudicato e residente nel vicino paese di Capriate San Gervasio.