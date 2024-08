LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la staffetta mista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.11 Nel frattempo è stato ripreso Gonzalez Garcia, l’unica squadra non presente nelle posizioni di vertice è il Portogallo. 8.09 Pozzatti è quinto quando abbiamo superato la metà della distanza da percorrere a ciclismo. 8.06 Alle spalle di Gonzalez Garcia c’è un gruppo piuttosto folto nel quale troviamo anche Gianluca Pozzatti. 8.05 Arriva una penalità per il portoghese Batista, il quale deve aspettare 10? prima di poter prendere il via nella frazione a ciclismo. 8.04 Gonzalez Garcia esce per primo dalla Senna, bene Pozzatti che si trova nel cuore del gruppo insieme ad Alex Yee. 8.02 Ottimo avvio per lo spagnolo Gonzalez Garcia, il quale prova a tentare un piccolo allungo in questa prima frazione a nuoto. 8.01 Il tedesco Hellwig anticipa notevolmente la partenza. Francamente questa manovra è meritevole di una penalità. 8.00 SI PARTE! 7.