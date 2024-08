LIVE Italia-Giappone 3-2 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | SOPRAVVISSUTI! Gli azzurri sprofondano all’Inferno risorgono e sono in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, speriamo vi siate divertiti. E’ stata una durissima, furibonda battaglia di trincea, punto a punto. E l’abbiamo vinta noi. Siamo, il sogno olimpico continua. Un saluto sportivo. 15.54 Mercoledì 7 agosto gliaffronteranno la vincente di Francia-Germania. O alle 16.00 o alle 20.00. Chi è risorto non ha paura più di nessuno. 15.52 24 punti per Michieletto, 19 per Lavia e Romanò, 11 per Galassi, 10 per Russo, 5 per Giannelli. 15.50 L’ha battuto 3-2 il: 20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15. Una rimonta indimenticabile. 15.47 Scusate amici, abbiamo avuto bisogno di riprenderci un attimo. E’ stata una partita soffertissima, non si sa come glil’abbiano girata. Ci hanno messo il cuore, e anche di più. Sull0 0-2 e 21-24 nel secondo set sembravamo morti.