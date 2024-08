LIVE Italia-Giappone 0-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | primo set da incubo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Lunga la battuta di Lavia. 20-24 Muro di Michieletto su Nishida. 19-24 Giannelli di seconda. 18-24errore in battuta del. 17-24 Difeso iltempo di Galassi, poi mani fuori di Nishida. 17-23 In rete la battuta di Romanò. 17-22 Ace di Romanò. Rientra Giannelli per Sbertoli. 16-22 Pipe di Michieletto. 15-22tempo di Yamauchi. 15-21tempo di Russo. 14-21 In rete la battuta di Michieletto. 14-20errore della partita per il. Esce l’attacco di Ishikawa. Sin qui non avevano sbagliato NULLA! 13-20 Diagonale di Romanò. 12-20 Ancora Yamauchi. L’è uscita dal campo. De Giorgi mette Giannelli in panchina e mette Sbertoli. 12-19 Difeso anche Michieletto, contrattacco di Nishida. Ci stanno umiliando. 12-18 Difeso anche iltempo di Russo e ancora Ishikawa.