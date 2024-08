LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | il quartetto si giocherà le medaglie domani Gran Bretagna oro nella sprint femminile con record del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

20.06 La nostradi questa prima giornata disunel programma olimpico a2024 finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 20.04 Giornata che quindi si conclude con la vittoria della, una giornata che ha visto ilmaschile qualificarsi per la semifinale dicontro l'Australia: servirà crescere per assicurarsi una medaglia per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon, e Simone Consonni. 20.02 Argento quindi per la Nuova Zelanda che si è inchinata solo aldelfatto alla media oraria di 59.753 km/h delle britanniche. 20.01 ORO PER LACON ILDEL! 45.186 CON UNA PAZZESCA EMMA FINUCANE! 19.