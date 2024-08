LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | gli azzurri del quartetto pronti a scendere in pista per le qualificazioni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34 A 1000 metri dalla fine Italia ancora con il quarto tempo (+1.739). 18.33 Restano in tre gli, distacco che sale e va sopra il secondo nei pressi dei tre chilometri. 18.32 Accelerazione bestiale di Jonathan Milan, a metà gara Italia con 0.222 di vantaggio sull’Australia. 18.31 Al primo chilometro 1’01?230, quarto tempo. 18.30 PARTITI! Dopo il primo girodietro di due decimi. In caso di primo tempo ci sarebbe la super sfida con la Danimarca, Marco Villa farà bene i suoi calcoli e guiderà gliin base al tempo che vogliono fare. 18.29 MOMENTO CRUCIALE! TOCCA AI CAMPIONI OLIMPICI IN CARICA! Italia pronta ain, obiettivo minimo il 3’45?514 della Francia per rimanere nelle prime quattro e giocarsi da domani la medaglia d’oro. 42 CONSONNI Simone 177 GANNA Filippo 178 LAMON Francesco 179 MILAN Jonathan 18.