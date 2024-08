LIVE Canoa Slalom Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | De Gennaro ed Horn ci provano nell’extreme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della giornata decisiva dell’extreme, nuova disciplina dellaalledi. Dopo le batterie e gli ottavi di finale che hanno scremato il numero di partecipanti, quest’oggi si ripartirà dai quarti, per poi proseguire con le sfide decisive per le medaglie. Saranno due gli italiani al via. Bravi a qualificarsi infatti sia Stefanieche Giovanni De. Il fresco campione olimpico delloclassico ha confermato la smagliante condizione superando le manche di qualificazione in apparente scioltezza. Il bresciano dovrà continuare a dipingere traiettorie con la suanei quarti di finale, per poi dare l’assalto ad un nuovo straordinario podio.