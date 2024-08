Fuga dal Bangladesh Dove è diretta la presidente dimissionaria Hasina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) La situazione incontinua a deteriorarsi. Dopo i forti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti nella giornata di domenica, durante i quali sono state registrate novanta vittime (portando il bilancio totale a oltre 280, dall’inizio delle proteste lo scorso luglio), la prima ministra in carica Sheikhsi è dimessa ed è fuggita dal Paese, recandosi in India per cercare di tutelare la propria sicurezza. Il capo dell’esercito, generale Waker-Us-Zaman, ha dichiarato in un discorso televisivo che chiederà aldi formare un governo ad interim. Il generale ha promesso che l’esercito si ritirerà e che avvierà un’indagine sulla repressione dei manifestanti che ha alimentato l’indignazione contro il governo e ha chiesto ai cittadini tempo per ripristinare la pace.