Chi è Giulia Ottorini | età lavoro origini Instagram gli ex Fedez caso evasione fiscale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 5 Agosto 2024 12:29 pm by Redazioneè al centro delle notizie di cronaca rosa con, dopo essere stati beccati insieme nell’estate 2024. Non tutti la conoscono, ma la ragazza era già nota sul web ancora prima di finire tra le pagine di gossip per questo presunto flirt con il famoso rapper. Infatti, il suo nome è già conosciuto a moltissime persone, si potrebbe dire a più di un milione. Su, laha un enorme seguito, che supera un milione di follower. Sul web ha registrato i primi successi a soli 18 anni, condividendo video che l’hanno resa popolare. Ma vediamo insieme nel dettaglio chi è