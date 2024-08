Caro figlio nostro… Messaggio nella bottiglia trovato in Italia | chi sono gli autori e cosa c’è scritto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Choc in: una scoperta fatta in mare rivela il dramma vissuto da una giovane coppia. Le onde hanno restituito alcuni giorni fa unadi vetro contenente unmolto particolare lasciato da un uomo e una donna. È la storia di un papà e una mamma che scrivono al loro. Il racconto custodito in questaè stato svelato e sta commuovendo glini. La narrazione dei due genitori mancati si conclude con un finale drammatico e inaspettato, così come sorprendente è stato il ritrovamento dellastessa. Una storia che sembra uscita da un film, ma che è vera in tutta la sua tragicità. Leggi anche: Violenta tromba d’aria colpisce la costa: alberi sradicati e danni “nostro”.