Canarie al vice Consolato d’Italia una mostra speciale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella nuova sala delallededicata alle esposizioni, è stata aperta a fine Luglio laitinerante “We Love Science“. Otto bellissime opere, realizzate con diverse tecniche da altrettanti giovani artisti, restituiscono plasticamente il dialogo tra arte e scienza, discipline con intenti e linguaggi apparentemente diversi, in cui si esprimono al meglio la creatività e l’ingegno italiani. Dall’esperienza vissuta in otto Centri di ricerca scientifica del nostro Paese, gli artisti hanno tratto ispirazione per la realizzazione delle loro opere, interpretando l’innato desiderio dell’uomo di sperimentare e innovare.