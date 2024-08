Bel tempo ovunque il caldo non accenna a diminuire

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie. Possibilirali in montagna. In questo inizio settimana ilnonsecondo le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Lunedì 5 agosto 2024Previsto: Inizialmente irregolarmente nuvoloso con rapido passaggio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio formazione di addensamenti sui settori alpini, prealpini e appenninici, con possibili brevi rovesci orali tra Orobie, alta Val Camonica e Appennino nel corso del pomeriggio. Serata con bel. Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 31/34 °C; Minime stazionarie e comprese tra 21/24 °C; Zero termico a metà giornata intorno a 4500/4700 m.