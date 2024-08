Atalanta dramma Scamacca | rottura del crociato anteriore con interessamento del menisco e del collaterale Operato nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bergamo, 5 agosto 2024 – Enorme tegola per l’: l’infortunio al ginocchio sinistro subito domenicaa Parma da Gianlucaha ricevuto la peggiore delle diagnosi,del legamento. Il 25enne centravanti romano si trova a Roma, presso Villa Stuart, dove in mattinata è stato immediatamente sottoposto agli esami diagnostici di rito e già nelverràin artroscopia per avviare da subito il percorso riabilitativo. “Dopo consulto clinico-specialistico da parte del Prof. Pierpaolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, Gianlucaè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato ladel legamentodel ginocchio sinistro. Già nel primodi oggi, lunedì 5 agosto, il calciatore sarà sottoposto ad intervento artroscopico da parte dello stesso Prof.