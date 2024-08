Un video racconta la SP54 riasfaltata per la festa della birra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Dal 12 al 14 agosto Pieve Salutare vi aspetta per la, intanto noi vi facciamo strada". Con questo slogan si chiude il filmato di quasi due minuti realizzato dall’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole sulla strada provinciale 54: grazie all’uso di un drone, ilpermette a chi guarda di percorrere con lo sguardo la provinciale recentemente. Un modo originale scelto dal governo locale per aggiornare i cittadini sui lavori eseguiti nella popolosa frazione salutarese. "Dando seguito agli accordi di fine 2022 – spiega il sindaco Francesco Billi –, la Provincia di Forlì Cesena, che ringrazio sinceramente, ha provveduto in meno di due anni a riasfaltare quasi l’intera(nei tratti quater e ter) che da tempo necessitava di manutenzione".