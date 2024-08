Sexting catfishing e standard irrealistici | i rischi della sessualizzazione dei giovani sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Nell’era digitale odierna, imedia non sono solo un modo per rimanere in contatto con gli amici: sono una forza potente che moil modo in cui gli adolescenti vedono se stessi, i loro corpi e quindi la propria sessualità. Piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat sono diventate arene influenti dove inon solo mantengono un contatto costante con gli altri ma, al contempo, trasformano le loro identità in un processo spesso deleterio o inadeguato. Tali contesti sono pieni di immagini che promuovonodi bellezza, con influencer e celebrità che spesso usano filtri e strumenti di fotoritocco per presentare una versione idealizzata di se stessi.