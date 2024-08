Scherma l’Italia abbatte gli Stati Uniti e si prende la finale olimpica nel fioretto a squadre!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)supera glie sidi forza ladella prova adimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi regalano alla sicurezza di una medaglia, che mancava addirittura da Londra 2012. Dodici anni fa inci fu il Giappone, e sarà lo stesso ostacolo anche nella capitale francese. Un quarto disublime, deciso nella fase centrale dell’incontro, che ha visto gli azzurri alla fine prevalere per 45-38. Come nei quarti di, il cammino si rivela subito in salita. Il vice campione olimpico Macchi perde 5-2 il primo parziale contro Massialas, ma a differenza della sfida con la Polonia in pedana scende da subito il vero Marini. L’azzurro rifila un parziale di 8-4 a Itkin, e portaper la prima volta in vantaggio.