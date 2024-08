Napoli Crescenzo Marino condannato a 10 anni | chi è l’amico di Geolier accusato di associazione mafiosa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Dieci: questa la pena che il Tribunale diha comminato a, noto TikToker già detenuto, e orain primo grado con l’accusa diha 27: era finito in manette nel corso del blitz contro il gruppo di camorra che porta il suo cognome, nel luglio del 2022. Il padre, Gennaro, è infatti ritenuto boss delle Case Celesti: attualmente, è detenuto al 41 bis.è noto anche per l’amicizia che lo lega sin dall’infanzia al rapper: l’artista, che con lui è cresciuto a Scampia, si è sempre schierato in difesa del suo vecchio amico, sostenendo la sua innocenza. La testimonianza A conclusioni diverse sono però giunti i giudici, che hanno tenuto in considerazione quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ma anche le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia.