Mortal Kombat 2 | Lewis Tan promette un sequel più sanguinoso

(Di domenica 4 agosto 2024)2:Tanunpiù“Finiscilo!” Il fermento è reale per2, che arriverà nelle sale il 24 ottobre 2025. Basato sulla leggendaria serie di videogiochi,ha conquistato i cuori di molti grazie al suo mix selvaggio di personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità da duro, e, naturalmente, a quelle “Fatality” follemente sanguinose. Il primo film di, in uscita nel 2021, segue Cole Young (Tan), un nuovo arrivato non presente nei giochi, che sogna di sfondare nelle MMA. La sua vita subisce una svolta quando scopre di essere stato scelto per il torneo di, un’antica competizione in cui i migliori guerrieri della Terra si scontrano con i mostruosi combattimenti di Outworld.