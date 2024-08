LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cominciano gli ottavi di finale fra poco c’è Mauro Nespoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32 Pessimo primo set per Gazoz con un otto, un sette e un dieci: soli 25 punti. Chirault raccoglie ben 29 punti. 9.30 Tutto pronto per l’inizio deglidial maschile: si affrontano nella prima sfida il francese Thomas Chirault e il turco Mete Gazoz, campione olimpico. 9.26 Parte alta di tabellone che vedrà subito un primo turno decisamente interessante: quella tra il coreano Kim Woojin, primo nel ranking round, e il brasiliano Marcus D’Almeida, numero 1 del mondo. 9.22 In caso di passaggio del turno,affronterà uno tra il coreano Lee Wooseok e il cinese Wang Yan. In particolare Lee è un avversario particolarmente temibile e tra i principali favoriti alla vittoria. 9.18 Sulla sua strada aglitroverà l’ostico canadese Eric Peters, numero 5 del ranking mondiale proprio comea 233 punti.