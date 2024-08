LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | grande bagarre nella finale per il bronzo qualche minuto di ritardo per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-42. Due botte in fila per Massialas, l’americano deve fare un miracolo e deve anche accelerare i tempi. 30-42. Ancora a segno in allungo il transalpino. 30-41. Subito a segno il giustiziere di Marini nel torneo individuale. STATI UNITI-FRANCIA 30-40. Si sveglia Lefort che dopo un momento di difficoltà mette a segno due stoccate. Chiudono Pauty e Massialas. 30-38. Prova la pazza rimonta Chamley-Watson, mancano ancora 1’48” alla fine dell’ottavo assalto.per l’oro dell’Italia che probabilmente slitterà di. 29-38. Allungo che va a segno di Chamley-Watson. 28-38. Seconda botta in fila per lo statunitense. 27-38. Chamley-Watson pizzica, ma per gli americani è durissima. 26-38. Lungo conciliabolo alla moviola, alla fine la stoccata è francese. 26-36. Prima botta del transalpino, Francia a +10. STATI UNITI-FRANCIA 26-35.