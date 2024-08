Le bombe della Egonu disintegrano la Turchia Dopo il volley Errani-Paolini e Jacobs | gli azzurri a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Nona giornata di gare alle Olimpiadi di2024. Per l'Italia è il grande giorno di, in finale nel doppio del tennis femminile, e di Marcellimpegnato insieme a Chituru Ali nelle semifinali dei 100 metri (e, si spera, nella finalissimaserata). Lo sprinter azzurro proverà a difendere l'oro strepitoso conquistato 3 anni fa a Tokyo. Ciclismo femminile, pallanuoto,e tiro con l'arco le altre prove da seguire con attenzione. Nel medagliere, l'Italia è sempre ottava con 19 medaglie complessive (6 ori, 8 argenti e 5 bronzi). Guida la Cina (37 medaglie, 16-12-9) davanti a Stati Uniti (61 medaglie, 14-24-23) e Francia (41 medaglie, 12-14-15). TIRO CON L'ARCO, NESPOLI AI QUARTI Mauro Nespoli si qualifica per i quarti di finale del torneo individuale di tiro con l'arco alle Olimpiadi di2024.