Etna forte eruzione | pioggia di cenere sui Paesi Etnei Il comunicato dell’INGV – FOTO

(Di domenica 4 agosto 2024) Una colonna dialtissima e fontane di lava visibili già dall’alba di stamattina (4 agosto) si alzano dal cratere dell’. In cielo una nuvola divulcanica che – mentre scriviamo – sta procedendo in direzione di sud-est. Massima attenzione, inevitabilmente, su diversi Comuni e sull’aeroporto. IlL’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo hache dalle immagini della rete di videosorveglianza si è osservato che laattività stromboliana al cratere Voragine rilevata nella notte si è evoluta in fontana di lava. “Tale attività è attualmente in corso e produce una nube vulcanica che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione ESE“.