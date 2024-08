E78 sindaci contro il commissario | Traditi i territori ritiri il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "E78, sì ma non a tutti i costi". E’ questa la posizione unitaria deidi Città di Castello, Citerna e San Giustino che ieri mattina, nel corso dell’assemblea pubblica al Cinema Smeraldo di Pistrino, hanno altresì chiesto al Governo la revoca delstraordinario Anas Massimo Simonini che "ha tradito le volontà dei". I rappresentanti dei tre Comuni hanno ribadito la volontà di voler fare la E78, "ma non sulpresentato dal. Tutti i consigli comunali, quindi maggioranze ed opposizioni sono d’accordo con la nostra proposta". Una posizione unitaria dunque per "la dignità di una valle", messa a rischio coldi Anas voluto dalstraordinario.