Cuciniamo insieme | pannacotta alle pesche

(Di domenica 4 agosto 2024) Fa caldo, il dolce non mi va. Oppure: fa caldo, ci vorrebbe qualcosa di fresco, ma anche stuzzicante. E ancora: fa caldo, ma mi posso mettere a cucinare? Siamo tutti d’accordo; quando il caldo diventa fastidioso bisogna escogitare qualcosa che stuzzichi l’appetito senza appesantire e che sia facile e rapido da preparare. Ecco un dolce che mette tutte e tutti d’accordo. Ingredienti - Un litro di panna liquida, 6 cucchiai di zucchero semolato, 6 fogli di colla di pesce, due(noi usiamo le percoche), un limone non trattato, alcune foglioline di menta. Procedimento - Scaldate la panna con 5 cucchiai di zucchero mescolando con la frusta di quando in quando in una casseruola. Nel frattempo mettete in ammollo la colla di pesce in acqua fredda. Non dovete far bollire la panna. Ora sbucciate e riducete a dadolini una pesca, mentre dall’altra ricavate delle fettine.