Chiesa scaricato dalla Juventus l’Inter prepara il suo assalto

(Di domenica 4 agosto 2024) Ormai è ufficiale: Federiconon fa più parte dei piani della. Lo conferma Thiago Motta dopo l’amichevole pareggiata dai bianconeri contro il Brest. E a questo puntoil suoal giocatore Dal prossimo anno.– Thiago Motta è chiaro: Federicoè sul mercato. E la decisione è corroborata dal fatto che non sia nemmeno stato preso in considerazione per l’amichevole che laha pareggiato ieri – 2-2 – contro il Brest. Non una grossa novità, considerando il fatto che l’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha deciso di non rinnovare il suo accordo con il club bianconero. Al momento non ci sono grosse piste calde per la cessione del nazionale azzurro, per il quale il club torinese – considerando anche la sua situazione contrattuale – non potrà chiedere una cifra particolarmente alta.