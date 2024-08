CAREER GOLDEN SLAM! Novak Djokovic ha vinto anche l’oro olimpico | Alcaraz si inchina dopo una finale stupenda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Il sogno diè diventato realtà. Il campione nativo di Belgrado ha centrato l’obiettivo che mancava:. A 37 anni, in unaa Cinque Cerchi durissima, su campo Philippe Chatrier di Parigi, l’asso serbo ha piegato Carlos(n.3 del mondo) con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (2), diventando il secondo tennista (uomo) nell’Era Open a vincere tutti e quattro i tornei dello, le ATP Finals e per l’appunto il metallo più pregiato ai Giochi. Solo Andre Agassi, prima di lui, era stato in grado di fare ciò. Una partita, che ha sfiorato le tre ore di gioco, in cui si è vista la grandissima determinazione di Nole di gettare il cuore oltre l’ostacolo, al cospetto di un avversario di 16 anni più giovane e lanciatissimo,i successi in serie nel Roland Garros e a Wimbledon, battendo propriosull’erba dei Championships nell’atto conclusivo.