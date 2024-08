Bisseck l’estero bussa all’Inter? Valutazione top! Nuova opzione tattica – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) L’Inter si gode il suoe chiude le porte al. Il club nerazzurro valuta il ragazzo già a cifre molto alte. E Inzaghi pensa ad unasoluzione. PROTAGONISTA –continua nella sua estate da protagonista. Anzi di più, continua a crescere e migliorare il suo impatto sul gioco. Se già col Las Palmas era sembrato sciolto e a suo agio, col Pisa il tedesco è stato senza alcun dubbio il migliore in campo. E non solo per la combinazione gol salvato sulla linea e gol segnato. Il giovane tedesco, insieme a Taremi e Mkhitaryan, è sicuramente la nota positiva di questo precampionato dei campioni d’Italia, che adesso se lo coccolano e intravedono in lui un potenziale ancora più grande e importante. In attesa del reintegro al 100% di Benjamin Pavard, il titolare del ruolo,è assolutamente una garanzia per Inzaghi.