Ascolti TV | Sabato 3 Agosto 2024 Olimpiadi super con il Nuoto 22 1% e l’Atletica 23 3%

(Di domenica 4 agosto 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 C’era una volta a Montecarlo ha conquistato 1.333.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2, per ledi Parigi, ilè la scelta di 3.440.000 spettatori pari al 24.1% dalle 21:25 alle 21:40 e 2.859.000 spettatori pari al 21.2% dalle 21:56 alle 22:28 (netto: 3.041.000 – 22.1%), mentreappassiona 3.302.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:40 alle 21:56. Su Italia1 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha radunato 676.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Per un pugno di dollari raggiunge 613.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Finalmente la felicità totalizza un a.m. di 581.000 spettatori (4.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 234.000 spettatori con il 2.1%.