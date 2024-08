A che ora Djokovic-Alcaraz oggi finale Olimpiadi | programma partita precedente tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024), domenica 4 agosto, sipario sul tennis a questedi Parigi 2024. Ultimi tre incontri che assegneranno le medaglie in questo evento a Cinque Cerchi. Ladel singolare maschile tra Novake Carlosrappresenterà il focus di giornata, visto l’oro che metterà in palio e ricordando il bronzo vinto da Lorenzo Musetti ieri nel match contro il canadese Felix Auger-Aliassime.dunque ha nel mirino quel che più gli manca in bacheca, ovvero il metallo più pregiato. Colui che ha vinto più di tutti nel tennis, parlando dei titoli più importanti, non è mai riuscito a mettersi al collo la medaglia d’oro dei Giochi eha una chance, ma sarà molto difficile per Nole.