Violenza sessuale su una donna incinta alla Mangiagalli di Milano arrestato finto infermiere

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Si èun, con abiti bianchi e mascherina chirurgica, è entrato in una stanza del reparto di Ginecologia della clinicae ha iniziato a palpeggiare nelle parti intime una. Per questo, un ventiquattrenne argentino, irregolare e con precedenti di polizia per lesioni, è statonella serata di venerdì 2 agosto peraggravata e resistenza a pubblico ufficiale.Stando a quanto ricostruito, il ragazzo sudamericano, con diversi alias nelle banche dati delle forze dell'ordine, è riuscito a introdursi nella clinica di via della Commenda poco dopo le 18.30 e spacciandosi per(indossava pantaloni e maglietta bianchi) è entrato in una camera di Ginecologia, dov'era ricoverata una trentaseienne italiana.