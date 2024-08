Vietnam To Lam nominato segretario del Partito comunista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildelhaoggi il presidente To Lam massimo leader del Paese asiatico, dopo la morte del suo predecessore due settimane fa. "Questa mattina il Comitato centrale ha eletto To Lamgenerale deldel", ha detto lo stesso. Ilgenerale è la figura più potente nella struttura dirigente del, con il presidente del Paese che occupa un ruolo prevalentemente cerimoniale. Non è chiaro se Lam continuerà a servire contemporaneamente come presidente o rinuncerà a quel ruolo. Nel suo primo intervento comegenerale, Lam ha affermato che la sua promozione è il risultato di "un'urgente necessità di garantire la leadership del. Si tratta di un grande onore e di una gloriosa responsabilità davanti al popolo", ha aggiunto.