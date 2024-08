Vendemmia in Emilia Romagna in super anticipo potrebbe partire già l’8 agosto | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Bologna, 32024 – Laingià dall’8. A dirlo è Confagricoltura specificando che “il condizionale è d’obbligo”. Giàlo stacco dei primi grappoli d’uva dipende dal meteo. E a essere coinvolti da questa ‘rivoluzione’ non sarebbero solo i primi grappoli d'uva bianca per le basi spumante, ma la raccoltaessere molto precoce anche per i vitigni a bacca rossa con inizio già a fine mese. Confagricoltura aggiunge un ‘se’: “Se la temperatura permane a lungo sopra i 36 gradi la maturazione dell'acino rallenta". Nel frattempo si stima "un aumento della produzione regionale del 10% rispetto all'annata precedente che è stata scarsa, sotto la media degli ultimi cinque anni.