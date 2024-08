Vandali nel PalaCasoria la condanna del sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperta un’indagine sull’episodio avvenuto nella notte al“Domenico D’Alise”, dove alcune persone si sono introdotte ed hannozzato la struttura, bivaccando all’interno di uno dei locali riservati agli atleti, danneggiando suppellettili e attrezzature e sfondando alcuni pannelli. Strappati anche gli striscioni. Infine sono stati distrutti vestiti e giocattoli da consegnare in beneficenza alle parrocchie. “Un gesto assurdo – si legge in un comunicato del Comune – sul quale le autorità sono prontamente intervenute”. Dopo il sopralluogo effettuato questa mattina, l’amministrazione comunale ha denunciato alle forze dell’ordine l’episodio. “Abbiamo lavorato a lungo per ridare in maniera continua ilalla Città e non ci arrenderemo di fronte a queste azioni.