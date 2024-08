Radicali italiani a Poggioreale | Detenuti in condizioni disumane

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ledeisono”. Questo la denuncia all’uscita dal carcere didel tesoriere di, Filippo Blengino, recatosi in visita nel penitenziario napoletano assieme a Bruno Gambardella, vicepresidente dell’assemblea di +Europa, Alfonso Maria Gallo e Rosario Marinello della direzione di +Europa, e Domenico Spena del comitato nazionale di. “Abbiamo visto novenella stessa cella – spiega – con i servizi igienici accanto alla cucina, e muffa alle pareti.Moltici hanno segnalato che non sono ammessi strumenti sanitari. C’è una preoccupante carenza di organico che non riesca a far fronte a una situazione drammatica.con evidenti ferite sono abbandonati, aiutati solo da altri, e persone sono costrette a togliersi i denti da sole per eliminare il dolore.