Parigi 2024 ciclismo risultati e classifica prova in linea su strada | oro Evenepoel Italia indietro

(Di sabato 3 agosto 2024) Uno straordinario e fuori scala Remcosi aggiudica la medaglia d’oro nellainsumaschile alle Olimpiadi di. Sul percorso di 273 km dal Trocadero al ponte Alexandre III, decisamente simile a quello di una Classica Monumento con le sue 13 cotes, gli azzurrino a darsi da fare per brillare ere ad aggiudicarsi la medaglia: Elia Viviani è bravo a inserirsi in un gruppetto con altri tre contrattaccanti che riprendono i cinque fuggitivi, quindi il veronese rimane insieme all’irlandese Mullen e i due proseguono quando mancano 85 km all’arrivo. Nel frattempo, però, il gruppo controlla e poi entrano in azione i big. Prima ci sono gli scatti di Van Aert e Van der Poel nel pavé ad accendere la corsa, poi tocca a Remco, dopo il tentativo di Healy e Lutsenko, prendere in mano la situazione.