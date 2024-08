Onda lunga Vespa Days un’estate a tutto gas Turisti da ogni Paese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Pontedera, 3 agosto 2024 – Le immagini deiWorlddello scorso aprile, trasmesse nelle televisioni e pubblicate sui giornali diil mondo, non sono passate inosservate. Il passaparola, il grande flusso di foto e video sui social, hanno raggiuntoangolo del pianeta e i risultati si stanno vedendo in questi mesi estivi. Tantissimistranieri che scelgono Pontedera e la Valdera, l’Alta Valdera o Volterra per trascorrere le proprie vacanze, vogliono viaggiare in. Se ne vedono a decinegiorno. C’è stato l’effetto Bocelli con la settimana dei concerti con ospiti internazionali a Lajatico, l’effetto Borgo dei Borghi a Peccioli ma anche l’enoturismo di Terricciola piuttosto che le vacanze di relax negli agriturismi di Palaia. E quale mezzo migliore dellaper sfrecciare da una collina all’altra.