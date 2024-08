Lago Santo Millefoglio infestante | cartelli di avvertimento per i turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilmodenese, a 1.501 metri di quota, si conferma una delle principali attrattiveche dell’Appennino, con migliaia di visitatori tra cui – l’altro ieri – anche Vasco Rossi. Blasco ha ripetuto la visita dello scorso anno, soffermandosi in rifugio sulle rive del. E su queste sponde saranno postiinformativi dal titolo ‘Ile il clima che cambia’ che spiegano la presenza sempre più invasiva dell’erba acquatica Myriphyllum spicatum detti. La pianta ha ricoperto già tre quarti della superficie; non risulta pericolosa per la fauna ittica ma certamente danneggia la resa paesaggistica del luogo.