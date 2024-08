Indiana Jones Olimpiadi o Per un pugno di dollari? La tv del 3 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024) Per la prima serata in tv, sabato 3, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Boomerissima”, condotto da Alessia Marcuzzi. Viene proposto un rimontaggio delle due edizioni del programma, con i personaggi, la musica, le trasmissioni tv, i film, gli spot, la moda degli anni 70-80-90 e 2000, in una sfida tra il passato dei genitori boomers ed il presente dei figli millennials. RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Olimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 21.20 proporrà “C’era una volta Sergio Leone – Per undi”. Un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale.